Казарми в США друкують на 3D принтері: Розраховують, що вони прослужать десятиліття. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Popular Mechanics.
Компанія з 3D-друку ICON завершила будівництво нових казарм Національної гвардії в навчальному центрі Кемп-Свіфт у Бастроп, штат Техас.
Вони призначені для одночасного розміщення до 72 гвардійців, в яких ті зможуть відпочивати у вихідні. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.
Як заявив представник військового департаменту Техасу, конструкції прослужать десятиліття.
Стіни будівлі зроблені з двох шарів бетонної суміші з шаром ізоляції між ними. Це повинно підтримувати тепло в приміщенні взимку і прохолоду спекотним літом в Техасі. Зверху покладений третій шар, що з'єднує обидва вертикальні шари і забезпечує структурне посилення. Вирізи в конструкції пристосували для місць для дверей і вікон, які були додані пізніше. Для завершення казарми додано дах складського типу.