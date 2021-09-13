Казарми в США друкують на 3D принтері: Розраховують, що вони прослужать десятиліття. ВІДЕО+ФОТО

У США з'явилися казарми, побудовані за допомогою 3D-принтера. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Popular Mechanics.

Компанія з 3D-друку ICON завершила будівництво нових казарм Національної гвардії в навчальному центрі Кемп-Свіфт у Бастроп, штат Техас.

Вони призначені для одночасного розміщення до 72 гвардійців, в яких ті зможуть відпочивати у вихідні. Площа здвоєної казарми становить близько 350 кв.м.

Як заявив представник військового департаменту Техасу, конструкції прослужать десятиліття.

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Стіни будівлі зроблені з двох шарів бетонної суміші з шаром ізоляції між ними. Це повинно підтримувати тепло в приміщенні взимку і прохолоду спекотним літом в Техасі. Зверху покладений третій шар, що з'єднує обидва вертикальні шари і забезпечує структурне посилення. Вирізи в конструкції пристосували для місць для дверей і вікон, які були додані пізніше. Для завершення казарми додано дах складського типу.



