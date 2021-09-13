Автобус з українськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині: одна людина померла, понад 40 постраждали, - турецькі ЗМІ. ФОТОрепортаж

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив у ДТП. На цей момент відомо про одного загиблого та понад 40 травмованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, аварія сталася рано-вранці між районами Яраш і Гельджюк, повідомляє olumhaberi.com.

Водій туристичного автобуса втратив керування через те, що у нього стався серцевий напад. Після цього відбулося зіткнення зі шкільним автобусом.

У результаті ДТП автобус з туристами перекинувся.

Водій туристичного автобуса помер на місці ДТП. Також постраждали сім школярів, 41 український турист і водій іншого автобуса. Один із постраждалих школярів перебуває у важкому стані.

Дивіться також: Водій Mercedes зіткнувся з Mitsubishi і скоїв наїзд на двох пішоходів у Дніпрі: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив виданню, що відомство уточнює інформацію про ДТП з українськими туристами в Туреччині і надасть коментар пізніше.





Фото: сайт hurriyet