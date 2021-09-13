Із загиблим унаслідок російського обстрілу на Донбасі воїном 74-го ОРБ Денисом Германом простяться завтра в Запоріжжі. ФОТО

Завтра, 14 вересня, у Запоріжжі на Алеї захисників (парк Металургів) о 10.30 розпочнеться церемонія прощання з Денисом Сергійовичем Германом, 1989 року народження, солдатом, розвідником глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 11 вересня в районі проведення ООС внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.