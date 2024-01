У духовному центрі столиці відзначили Свято подяки. ФОТО

Традиційно святкування розпочалося з фестивального містечка PodyakaFest, де було безліч дитячих і спортивних локацій, різноманітні фотозони та виставка служінь.

Вперше у Київ приїхала команда з Одеси, яка відтворила Великодню реконструкцію — фотозону з елементами театралізованого дійства про останні години життя Ісуса Христа.

Серед спортивних зон були локації з флорболу, диск-гольфу, триболу та ін.























Для дітей проводилися різні розваги та конкурси.

Цілий день функціонувала молитовна капличка, де всі охочі могли дізнатися більше про віру та залишити записки зі своїми потребами, щоб за них молилися.

Особливою родзинкою PodyakaFest став концерт дитячої творчості, на якому виступали багато різних талановитих маленьких виконавців, зокрема дитячі гурти "Нотки", ансамбль бандуристів "Золоті струни", дитячий хор з Одеси та інші.

О 18:00 розпочався святковий концерт, у якому взяли участь найкращі християнські музичні виконавці, учасники і фіналісти проєкту "Голос". Зокрема, виступали Руслана Лавор, Дарина Кочанжи, Ірина Цуканова, В’ячеслав Рибіков та багато інших.

Єпископ Об’єднання християнських церков "Нове покоління" в Україні Андрій Тищенко наголосив на важливості вдячності народу.

"Ми дуже часто дорікаємо. Один одному, владі. А нам не потрібно нарікати. Нам потрібно дякувати. І нам є за що дякувати. Ми маємо свободу слова, ми маємо тисячі церков, потужні соціальні служіння, можливість відстоювати свої права. Ми багато маємо. І будемо мати ще більше. Тому що ми вдячний народ!" - сказав єпископ.

За словами Голови Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерія Антонюка, вдячним людям легше жити, "вони ближче до Бога та можуть швидше допомогти іншим".

Своєю чергою Координатор Всеукраїнського Собору Олександр Турчинов зазначив, що Бог завжди був з Україною у важкі часи, і ми не повинні про це забувати.

"Ми зібрались разом в цей чудовий день, щоб подякувати нашому Богу за любов до кожного з нас, до нашої землі... Наш Бог завжди з нами у важкі часи. Коли почалася страшна війна, коли в Україні не було боєздатної армії, не було сучасної зброї, а була важка економічна криза, вщент зруйнована влада, саме Бог допоміг об'єднати країну, українців і захистити нашу Батьківщину", - зазначив він.

За словами координатора Собору, Бог нетолерантний до бруду, саме тому українцям потрібна країна, яка нетолерантна до бруду, страждань, брехні та свавілля. "Нам з вами потрібна християнська країна, тому що справжню велич і могутність всі провідні країни змогли побудувати на фундаменті вічних євангельських цінностей. Давайте разом будувати її і Бог допоможе нам у цьому", - резюмував він.

Наприкінці очільники євангельських церков України разом з учасниками свята звершили спільну молитву вдячності за Україну та просили Божого благословення на наступні роки. Спеціальним подарунком для киян та гостей став виступ Andrey Chmut Band feat. ANYANYA з програмою "The Sound of your songs".

Ініціаторами святкування виступають Рада Євангельських Протестантських Церков України та Українська Міжцерковна Рада за підтримки Всеукраїнського Собору.