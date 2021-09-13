Не минуло й тижня: в урбан-парку на ВДНГ у Києві водій легковика загруз у недавно застеленому газоні. ФОТОрепортаж

В урбан-парку на території ВДНГ водій легкового авто загруз у недавно застеленому газоні. Фото опубліковані в соцмережах. Інцидент стався під час фестивалю вуличних культур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Хмарочос".

Передні колеса автомобіля загрузли в землі і пошкодили зелене покриття. На місце викликали евакуатор.

Крім того, працівники ВДНГ викликали на місце поліцію. Порушник повинен відшкодовувати завдані збитки в адміністративному порядку - їх сума становить близько 20 000 гривень. В урбан-парку зараз займаються відновленням газону і планують встановити обмежувальні стовпчики.

Тиждень тому в урбан-парку облаштували газон. У жовтні там планують висадити багаторічні дерева і кущі.

Урбан-парк на ВДНГ почали будувати в липні 2021 року. В рамках проєкту там повинні з'явитися майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту і паркуру, клаймбінгу, дитячі урбан-локації, столи для тенісу і бетонний скейтпарк. За концепцією передбачається, що спортивний кластер на ВДНГ буде займати площу 22 га, з них половина - урбан-парк. Вхід в урбан-парк - безкоштовний і доступний цілодобово.

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Фото: Хмарочос

Нагадаємо, 1 вересня в Києві на Арсенальній площі відкрили оновлене суспільний простір з фонтаном. Наступного дня в цей фонтан заїхала вантажівка.