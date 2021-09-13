Після реконструкції на Сумщині відкрили стадіон ім. Володимира Куца, - ОДА. ФОТОрепортаж
Про це повідомляється на сайті Сумської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Цей прекрасний стадіон, прекрасний спортивний комплекс є найкращим на території області. Це я можу з упевненістю сказати", − заявив на відкритті спортивної арени глава Сумської ОДА Дмитро Живицький.
У ході реконструкції в межах програми "Велике будівництво" на стадіоні було повністю оновлено футбольне поле розміром 105х68 м з натуральним покриттям, обладнано бігові доріжки і проведено благоустрій території.
Також було облаштовано тренувальні футбольні поля розміром 57х31 м і два - по 60х40 м зі штучним покриттям. Додатково було обладнано поле для мініфутболу 40х20 м зі штучним покриттям.
Загальна вартість реконструкції стадіону становить приблизно 55 млн грн, які надійшли з Державного фонду реконструкції та розвитку, а також з міського бюджету.
Раніше вже повідомлялося, що в Кривому Розі за програмою "Велике будівництво" Володимира Зеленського відбувається реконструкція відразу двох стадіонів - "Металург" і "Спартак".