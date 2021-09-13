Капітальний ремонт 6 км ділянки траси Н-08 завершується на Черкащині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook "Укравтодор".
Зазначається, що підрядник завершує нанесення розмітки і починає монтаж бар'єрного огородження.
"Новий конструктив дорожнього одягу складається з наступних шарів: основа зі щебенево-піщаної суміші обробленої цементом, два вирівнюючих шари крупнозернистого та щільного асфальтобетону та фінішний, верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Загальна товщина дорожнього покриття становить понад 50 см", - йдеться в повідомленні.
Всього в рамках президентської програми "Велике будівництво" на автодорозі Н-08 в Золотоніському районі оновлені 40 км дорожнього покриття від межі Черкаської та Київської областей до обходу міста Золотоноша.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив серед завдань програми "Велике будівництво" на поточний рік оновити і побудувати 4500 км доріг національного значення і 2000 км місцевих.