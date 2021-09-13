Новини Фото • Окуповані території - Крим і Донбас

Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ. ФОТО

6 55414
Співробітники "прикордонного управління ФСБ по республіці Крим" затримали 24-річного жителя Одеської області під час спроби потрапити на окупований півострів.

Про це повідомляє Думская з посиланням на окупаційне відомство, передає Цензор.НЕТ.

Українець нібито 5 вересня намагався проникнути на півострів за межами прикордонних пунктів пропуску.

Чоловіка затримали в районі пункту пропуску "Армянськ". Він взяв із собою готівку, спортивну сумку з одягом, намет і туристичні приналежності.

Затриманий розповів, що хотів відпочити у Криму, але оскільки втратив паспорт, то не міг легально потрапити на півострів.

Затриманого взяли під варту. ФСБ порушила проти нього кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації).

Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ 01
Співробітники ФСБ затримали жителя Одещини на межі з окупованим Кримом, - ЗМІ 02

Читайте також: ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • sany
    Живой пример теории Дарвина. к тому же еще и типичный ватный зебил из одесской области.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Скучал за русским МОРОМ? Пусть теперь в камере злебает ложкой.
  • Lion Dreams
    Ваннуем. После нескольких минут, часов прохождения электрики через самые чувствительные места этого сторонника теории Дарвина, мы услышим помрачительную историю того, как он по заданию СБУ или лично Данилова пробрался в Крым с целью напасть на Поклонскую или взорвать электросчетчик в доме у Константинова
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини