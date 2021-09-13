Шахрай "заробляв" по 300 тис. на фальшивих довідках про COVID-тести для жителів ОРДЛО. ФОТО

Чоловік продавав жителям окупованих територій довідки про відсутність коронавірусу. Жодних аналізів вони не здавали.

Шахрая викрив Департамент кіберполіції Національної поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"59-річний чоловік в інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на Covid-19 і "Covid-сертифікатів". Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - сказано в повідомленні.

Одна довідка коштувала 500 грн. За даними поліції, за місяць чоловік "заробляв" по 300 тис. грн.

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При виготовленні довідок він використовував фальшиві печатки медичного центру, і тому справу розслідують за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (підробка документів). Покарання за цією статтею - штраф до 1700 грн, або арешт на строк до 6 міс., або обмеження волі на строк до 2 років.



