СБУ провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє пресцентр управління СБУ у Волинській області, інформує Цензор.НЕТ.

"За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції. Але їм не вдалося проникнути на територію АЕС, тому змушені були рятуватися втечею. Зловмисники намагалися дістатися території Волинської області та незаконно перетнути державний кордон, розділившись на дві групи. Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу "диверсантів" поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди", - сказано в повідомленні.

Навчання пройшло в умовах, максимально наближених до реальних.

Крім представників СБУ, участь у ньому взяли службовці Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції і патрульної поліції.















