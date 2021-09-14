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У Києві підліток стрибнув з даху: "Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз". ФОТОрепортаж 18+

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Вчора, 13 вересня, в Києві підліток вчинив самогубство. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуку Максим Образенко, який став очевидцем трагедії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні став свідком трагедії. З даху будинку, де ми мешкаємо, впав підліток. Впав сам. Зайшов до будинку, піднявся наверх та стрибнув. Жесть. Коли це бачиш по ТВ, це одне, коли це трапилось майже на твоїх очах і бачиш все це сам - зовсім інше. За пів години привели його мати... Це неможливо було дивитись без сліз. Дуже прикро", - розповів він.

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У Києві підліток стрибнув з даху: Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз 01
У Києві підліток стрибнув з даху: Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз 02
У Києві підліток стрибнув з даху: Через пів години привели його матір. Це неможливо було дивитися без сліз 03

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    разбежавшись прыгну со скалы
    вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ

    Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Не знаючи ситуації, яка призвела до трагедії, писати подібне може лише недоумкувата істота.
  • Vyacheslav Nesterov
    якщо ви буваєте у соціалках - то напевно, побачили б як російські тролі просувають виступи цього їхнього непотребу в Україні! наприклад
    https://t.me/UkrNow_chat/669514
    російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
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