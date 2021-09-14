Рекордна кількість українських команд взяла участь у Віденському міжнародному марафоні: Фінішували з прапором кіборгів. ФОТО

Наймасовіший забіг українських команд відбувся 12 вересня під час 38-го Віденського марафону. На старт марафонської естафети вийшли 7 українських команд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Амбасадор Віденського міжнародного марафону від України Олександра Саєнко, що стала ініціатором і організатором цієї акції, розповіла: "Раз у два роки ми проводимо у Відні фестиваль української культури UStream. Ми вже маємо свою публіку, а назва стає впізнаваною. Кілька років тому ми відкрили фестиваль забігом команди UStream на Віденському марафоні. Чотири відомі українські легкоатлети Іван Гешко, Іван і Олександр Бабарики, Андрій Оністрат - показали найкращий результат, пробігши марафонську естафету за 2 години 19 хвилин. Відтоді ми почали реєструвати команди UStream щороку".

Цей рік став особливим, оскільки дата Віденського міжнародного марафону 12 вересня припала на річницю Віденської битви 1683 - вирішальної битви проти османської армії, в якій значну роль зіграли запорізькі козаки.

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Крім того, за її словами, цього року безпрецедентно велика кількість українських команд: шість команд UStream і команда боксерського клубу Theodoros, яка прилетіла з Харкова підтримати український забіг попри несприятливі глобальні обставини.

Сама Саєнко традиційно фінішувала з прапором українських кіборгів, який до Відня привезли в 2018 році бійці 93-ї ОМБр.



