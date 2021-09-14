Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом. ФОТОрепортаж

У Практичну гавань Одеського морського порту зайшов катер Берегової охорони Туреччини. За традицією, катер морської охорони "Балаклава" зустрів гостей на підході до територіального моря України і супроводжував до прикордонного пункту базування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Неофіційний дружній візит-відповідь триватиме до 16 вересня. За час перебування в Україні морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійні теми. Також програмою візиту передбачено і неофіційне спілкування і відвідування культурно-історичних місць.

"Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх відносин. За вітальним обідом на флагмані Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" турецьких колег приймали в найкращих традиціях української гостинності з урахуванням і повагою до звичаїв та культури гостей", - сказано в повідомленні.

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У серпні Флагман Морської охорони Державної прикордонної служби України "Григорій Куроп'ятников" гостював у Стамбулі.

















