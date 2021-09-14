Із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Артуром Голубом попрощалися на Житомирщині. ФОТОрепортаж

У місті Малин Коростенського району Житомирської області 14 вересня відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі військовослужбовцям 503-го окремого батальйону морської піхоти Артуром Голубом.

Про це йдеться на офіційному сайті Житомирської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

У жалобній процесії взяли участь місцеві чиновники, рідні та близькі загиблого Героя, його бойові товариші і громадськість.

Прощалися з Артуром Голубом біля будинку, де він проживав, а також на Городищанському кладовищі, де поховали військовослужбовця.









Артур Голуб народився 13 квітня 1994 року. Навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, потім пішов захищати Батьківщину. У 503-му ОБМП проходив службу понад півтора роки. Загинув 12 вересня в районі селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області від поранень, зазнаних при влучанні у вантажівку ЗСУ протитанкової керованої ракети, випущеної з боку російських військ. У нього залишилися хвора мати і дитина.

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