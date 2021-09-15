Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція. ФОТО
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На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.
Про це у Facebook повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на пр. Богдана Хмельницького стався вибух в автомобілі Nissan Primera.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Встановлюються всі обставини події.
З’ясовано, що в результаті вибуху загинули дві людини, які перебували всередині автомобіля.