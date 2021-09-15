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Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція. ФОТО

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На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Про це у Facebook повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на пр. Богдана Хмельницького стався вибух в автомобілі Nissan Primera.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події.

З’ясовано, що в результаті вибуху загинули дві людини, які перебували всередині автомобіля.

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Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція 01

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Топ коментарі

  • Stepan Ivanoff
    Два кресла были менее поврежденные
  • Nikos KGB
    Погибший был членом общественной организации "Украинский легион".

    https://gorod.dp.ua/news/194077
  • Cтарий Кінь
    Думаю що, буде гірше. Знову ветеранів звинуватять.
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