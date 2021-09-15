Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

45 тис. доларів вимагали в одного із забудовників за сприяння в будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, які перебувають в оренді у Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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Встановлено, що організатори налагодили механізм отримання коштів за незаконну передачу земель Міністерства оборони під забудову житлових будинків. Наразі задокументовано, що учасники злочинної групи вимагали від одного із забудовників 45 тисяч доларів США за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають в оренді у Міноборони.

Для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу до МОУ ще двох ділянок він "запросив" 15 тис. доларів США.

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Слідчі ДБР задокументували отримання керівником громади та посередником з кожної інвестиційної угоди по 10 тисяч доларів США за ухвалення необхідного рішення сесії цієї ОТГ про продовження договору оренди з МОУ на одну земельну ділянку та дозвіл на виготовлення проєктної документації для іншої.

14 вересня 2021 року правоохоронці затримали "на гарячому" одного з керівників Центрального територіального управління капітального будівництва МОУ та посередника під час отримання 20 тисяч доларів США при укладанні угоди у службовому приміщенні Міноборони. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями роботи та проживання учасників групи.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

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