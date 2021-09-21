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Зеленський ушанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Дом".

"Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідали Меморіал", - сказав Зеленський, поклавши квіти біля меморіалу.

Повідомляється, що одним із багатьох героїв-рятувальників під час атаки на вежі WTC був українець Іван Скала, який служив поліцейським у Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі, а 11 вересня 2001 року добровiльно зголосився надати допомогу постраждалим від теракту.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook президент написав, що 20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 осіб, 12 із них були українцями.

"Вічна пам'ять усім жертвам 9/11", - додав Зеленський.

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 01

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року у СЩА сталася серія із чотирьох координованих терористичних актів-самогубств членами терористичної організації "Аль-Каїда". Крім 19 терористів, у результаті атак загинуло 2977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Теракт став найбільшим в історії США за кількістю жертв.

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Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 02

Володимир Зеленський з українською делегацією перебуває з робочим візитом к Нью-Йорку. Основна мета візиту - виступ президента на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній і української громади.

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 03
Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 04
Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 05
Фото: телеканал "Дом"

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 06

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    НЕ хотел бы я видеть, шо бы Президет США пришел почтить память погибших майдановцев в кроссовках и майке - типо мимо пробегал, заглянул...
  • Vedana
    Я просто не можу заспокоїтися од такого стидобища. Охоронці в костюмах, сорочках, краватках, черевиках і з поголеними пиками.

    А цей =сморчок= (навіть еквівалент не хочу йти шукати) скаче серед них.

    Тля. Тріснули б його межи очі, щоб аж іскри засвітилися !
  • Vedana
    Що це за вигляд ? Як босяк якийсь занюханий ! Футболка !!! розхристана, кеди ...

    І морда знову неголена.

    Ну, придурок реальний. Отако, забігло.

    Шоб ти сказився, пре-зе-дент. Тьху. Ганьбить безкінечно Україну.
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