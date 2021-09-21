Сховок з вибухівкою виявлено поблизу залізничної станції "Дружківка" на Донеччині. Найманці РФ готували диверсію, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Підкреслюється, що зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором. Сховок було обладнано в лісопосадці поблизу магістральних шляхів залізничної станції "Дружківка".
За оперативними даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для здійснення диверсій на території регіону.
"Під час огляду схованки, правоохоронці, серед іншого, виявили: 8 протитанкових реактивних гранат, 0,5 кг тротилу і пластиду, 3 протитанкові міни з тимчасовими детонаторами, 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3, запальну міну-гранату , 2 стартові заряди до протитанкової гранати, кумулятивний заряд, понад 1,5 тис. набоїв різного калібру, димову шашку", - зазначають в СБУ.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.