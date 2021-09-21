Сховок з вибухівкою виявлено поблизу залізничної станції "Дружківка" на Донеччині. Найманці РФ готували диверсію, - СБУ. ФОТО

СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила реальний схрон з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором. Сховок було обладнано в лісопосадці поблизу магістральних шляхів залізничної станції "Дружківка".

За оперативними даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для здійснення диверсій на території регіону.

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"Під час огляду схованки, правоохоронці, серед іншого, виявили: 8 протитанкових реактивних гранат, 0,5 кг тротилу і пластиду, 3 протитанкові міни з тимчасовими детонаторами, 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3, запальну міну-гранату , 2 стартові заряди до протитанкової гранати, кумулятивний заряд, понад 1,5 тис. набоїв різного калібру, димову шашку", - зазначають в СБУ.





Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

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