У гуртожитку військовослужбовців у Кривому Розі сталася пожежа, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі вранці сталася пожежа. Займання виникло в гуртожитку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"21 вересня о 7:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

Після прибуття до місця пожежі було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев’ятиповерхого житлового будинку (гуртожиток Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців)", - йдеться в повідомленні.

Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 кв. м.

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Пожежу локалізовано о 8:11, ліквідовано о 8:30.

До місця пожежі було залучено 12 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління.









Фото: сайт ДСНС