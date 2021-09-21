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Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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У Приморську Запорізької області в результаті вибуху зруйновано двоповерховий приватний будинок. За попередніми даними, вибухнув газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Запорізької області.

Повідомляється, що сьогодні вдень у поліцію Бердянська надійшло повідомлення про вибух у будинку в Приморську.

"На місці події з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Чоловікові 1961 року надана медична допомога. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. В даний час триває огляд місця інциденту.

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Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 01
Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 02
Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 03
Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 04

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Топ коментарі

  • Сергей Ворлог
    Ага, теперь сам живой, дома нет и еще соседям торчишь на ремонт.))
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Ого долбануло, там еще и соседние дома пострадали. Вот зачем такое делать если есть веревка и мыло.
  • Игорь Билык
    Конечно дело, простить чтоли? Он мог кого то убить. Хотя даже не дело, а в дурку для начала.
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