Переміщення сигарет і переправлення нелегалів - офіцер-прикордонник затриманий на одержанні $ 18 тис. хабаря, - Офіс ГПУ. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.
За даними слідства, прикордонник вимагав та одержав хабар за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів та переправленні нелегальних мігрантів через державний кордон України до Угорщини.
Окрім того, під час особистого обшуку у прикордонника виявлено та вилучено згорток з невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб амфетамін.
Слідчі дії тривають, вирішуються питання щодо повідомлення військовослужбовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.
Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно зі співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, і відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону.