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Український політв'язень у РФ Коломієць написав листа: Надії вже немає ні на обмін, ні на звільнення. ДОКУМЕНТ

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Засуджений у Криму учасник Євромайдану Андрій Коломієць передав з ув'язнення в Росії лист.

Документ опублікувала в Facebook дружина політв'язня Галина Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Здрастуйте, мої Дорогі. Хотів подякувати всім, кому небайдужа наша доля, хто допомагає і переживає. Надії, звичайно, вже немає ні на обмін, ні на звільнення. Наша історія застаріла, доведеться досиджувати 4 роки. Спасибі величезне "Меморіалу", батькам , Акіменкову, Elena Efros. Ви одиниці, які підтримують і турбуються про нас, не кидайте Масю (Галю), тому що якщо вона засмутиться, то не буде кому мене підбадьорювати. Завжди Ваш Андрій", - написав Коломієць.

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Український політвязень у РФ Коломієць написав листа: Надії вже немає ні на обмін, ні на звільнення 01

Нагадаємо, українець Андрій Коломієць з 15 травня 2015 року перебуває під вартою. 10 червня 2016 року "суддя Київського районного суду" Сімферополя Михайло Білоусов засудив учасника Євромайдану до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Внаслідок перенесених тортур і частого перебування в ШІЗО, стан здоров'я українця погіршився: його часто мучать сильні головні болі, високий тиск, болі в шлунку, псоріаз, кришаться і випадають зуби.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Почему зеленая гнида за 1.5 года не вернула из плена ниодного нашего военного? Да потому что этой скотине наплевать на патриотов Украины. Ему нужны либо холуи типа лещенки, либо откровенные кацапские мрази типа дерьмаков, татаровых с бужанскими
  • Чайка Київ
    Моторошно таке читать. Боже, поможи
  • Чайка Київ
    Це політика ататоля чи ваша особиста, залишати наших хлопців в кацапських катівнях?
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