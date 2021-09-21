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1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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У Дніпропетровській області правоохоронці виявили нелегальну плантацію конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 01

За даними слідства, в с. Маломихайлівка Покровського району група осіб вирощувала в теплиці коноплю і виготовляла наркотичний засіб - канабіс.

1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 02
1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 03

Під час проведення обшуку на території домоволодіння правоохоронними органами виявлено та вилучено понад 1400 кущів конопель (вартість яких на "чорному ринку" становить близько 7 млн ​​грн), систему крапельного поливу, ємності для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування , висушування і зберігання канабісу.

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1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 04
1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 05

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 КК України.

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Топ коментарі

  • Alex Alex 25c39bcb
    Сделали из конопли страшилку. Сколько людей убили под марихуаной., правильно нисколько. А сколько убивают от бухла, регулярно . Но от бухла прилавки ломятся.
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Конопля-канабіс в десятки раз безпечніший ніж алкоголь.
  • Герхард
    Эхехе... А ведь ЗЕ только-только собрался миллиард таких деревьев посадить.
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