1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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У Дніпропетровській області правоохоронці виявили нелегальну плантацію конопель.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
За даними слідства, в с. Маломихайлівка Покровського району група осіб вирощувала в теплиці коноплю і виготовляла наркотичний засіб - канабіс.
Під час проведення обшуку на території домоволодіння правоохоронними органами виявлено та вилучено понад 1400 кущів конопель (вартість яких на "чорному ринку" становить близько 7 млн грн), систему крапельного поливу, ємності для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування , висушування і зберігання канабісу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 КК України.