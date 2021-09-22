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Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку. ФОТО

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Піцу політику, який прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, довелося їсти на вулиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

Жаір Болсонару відомий скептичним ставленням до вакцинації. Раніше він заявляв, що його імунна система доволі сильна, щоб протистояти коронавірусу.

На сесію ООН його пустили. А от у ресторан - ні. У Нью-Йорку діють карантинні обмеження, тож у свій перший вечір у цьому місті президенту Бразилії та його оточенню довелося їсти піцу просто на вулиці поруч із готелем "Манхеттен".

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Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку 01

Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо звернувся до світових лідерів із проханням зробити щеплення перед відвідуванням сесії. Однак жодних доказів імунізації від них не вимагали.

Спочатку глава ООН Антоніо Гутерріш підтримав прохання влади Нью-Йорка, але сказав, що не може змусити дипломатів показати докази вакцинації або не пустити їх на сесію. Зокрема, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявляв, що це буде дискримінацією.

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Болсонару раніше не раз ставив під сумнів рекомендації медиків щодо протидії коронавірусу. Влітку 2020 року він і сам захворів на COVID-19, а повідомив про це на пресбрифінгу, порушивши самоізоляцію. Для того, щоб зобов'язати президента Бразилії носити маску, знадобилося рішення суду.

Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку 02
Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку 03

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
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  • Maxim Ak-Murza
    Будешь в Bethlehem - посети старое Католическое кладбище - там могилы 18-19 веков все с Украинскими, Литвинскими именами.На самую вершину холма залезь перед самым рассветом - такая картинка, шо не пожалеешь. А в Католической церкви при кладбище алтарь, скамейки и резьба по дереву - моей работы. Делал этот контракт еще до войны.
  • Дмитрий Шкицкий
    Просто идиотизм. Это как в Германии- стоишь в очереди за каким-нибудь фастфудом, друг другу в затылок дышишь, ничего. А вот сесть за столик, только с предъявлением разрешающих докууументов, иначе заразишься .

    Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
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