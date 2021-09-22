Мобільний стоматологічний кабінет, що перебуває на Донбасі з 2016 року, навряд чи переживе цю зиму, потрібна допомога, - волонтер Ященко. ФОТОрепортаж

Волонтер Ігор Ященко просить допомогу у відновленні автомобіля, який виконує функції мобільного стоматологічного кабінету на Донбасі.

Про це волонтер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобільний стоматологічний кабінет перебуває у строю з 2016 року, що не могло не позначитися на його стані.

Волонтеру після чергової поломки заявили: "Машина вже вичерпала свій ресурс і навряд чи переживе цю зиму".

Реквізити для допомоги:

4149 6293 8116 4193.

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