На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО

Артоб'єкт розмістять на Пагорбі з флагштоком, який відновили цьогоріч.

Як передає Цензор.НЕТ, відкриття інсталяції відбудеться напередодні 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, свята Покрова Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва.

Велике металеве кільце з постаментом заввишки сім метрів встановлять під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти.

"Залежно від сходу або заходу, можна ловити сонце в собі, затримувати його промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але і бути співучасником дійства. Будь-яка така інсталяція повинна бути доступною і зрозумілою, з якою можна взаємодіяти", - розповів творчий керівник колективу авторів артоб'єкту Богдан Кривошея.

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Зазначається, що "Коло" на Пагорбі з флагштоком стане "магнітом" для туристів і саме з цієї точки буде починатися знайомство з островом.

"Це одна з найдосконаліших фігур, нескінченна енергія, це коло єднання. Кожен зможе знайти свій сенс артоб'єкту. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей артоб'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності", - додав Кривошея.

Відродження острова Хортиця проходить в рамках проєкту "Велика реставрація" - частини програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", а також за підтримки Групи Метінвест. Метінвест також ініціює унікальне світлове лазерне шоу на жовтневі свята.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська під час свого візиту в Запоріжжя розповіла, що Хортиця стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом.



