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На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО

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Артоб'єкт розмістять на Пагорбі з флагштоком, який відновили цьогоріч.

Як передає Цензор.НЕТ, відкриття інсталяції відбудеться напередодні 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, свята Покрова Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва.

Велике металеве кільце з постаментом заввишки сім метрів встановлять під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти.

"Залежно від сходу або заходу, можна ловити сонце в собі, затримувати його промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але і бути співучасником дійства. Будь-яка така інсталяція повинна бути доступною і зрозумілою, з якою можна взаємодіяти", - розповів творчий керівник колективу авторів артоб'єкту Богдан Кривошея.

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Зазначається, що "Коло" на Пагорбі з флагштоком стане "магнітом" для туристів і саме з цієї точки буде починатися знайомство з островом.

"Це одна з найдосконаліших фігур, нескінченна енергія, це коло єднання. Кожен зможе знайти свій сенс артоб'єкту. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей артоб'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності", - додав Кривошея.

Відродження острова Хортиця проходить в рамках проєкту "Велика реставрація" - частини програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", а також за підтримки Групи Метінвест. Метінвест також ініціює унікальне світлове лазерне шоу на жовтневі свята.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська під час свого візиту в Запоріжжя розповіла, що Хортиця стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом.

На Хортиці встановлять артобєкт Коло: Кожен зможе знайти свій сенс 01
На Хортиці встановлять артобєкт Коло: Кожен зможе знайти свій сенс 02

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Топ коментарі

  • Африкан_Свиридович
    Екологи, до речі, дуже не в захваті від цієї реставрації, бо Хортиця - це ж і заповідник!
  • Александр Лихошва
    Были бы деньги в бюджете, а как отмыть их, это не проблема
  • roadstar
    Хих!!!! ..ну .....нуууу...если вы ....уже делаете ...ВРАТА БОГОВ....то уже доделайте до конца. Первое - сама инсталляция должна быть очень массивный монолит и единый материал, без каких либо сочленений и вставок Это кардинально важно. Для того, чтобы пройти сквозь кольцо, вам не нужны гигантские размеры - достаточно рост среднего человека. Сделав шаг, всего лишь шаг!!!...кольцо само вас затянет.

    Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.

    Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
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