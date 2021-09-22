Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс. ФОТОрепортаж

Правоохоронці евакуювали зі стоянки автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Автомобіль, в якому був під час замаху помічник Зеленського Сергій Шефір, евакуювали зі стоянки.

Тим часом, в лісі і лісосмузі уздовж дороги, де ймовірно міг розміщуватися стрілок, працює велика кількість представників силових структур: нацгвардійці зі зброєю прочісують місцевість, а криміналісти і поліцейські з обстежують місцевість з металошукачами.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ