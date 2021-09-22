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Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці евакуювали зі стоянки автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Автомобіль, в якому був під час замаху помічник Зеленського Сергій Шефір, евакуювали зі стоянки.

Тим часом, в лісі і лісосмузі уздовж дороги, де ймовірно міг розміщуватися стрілок, працює велика кількість представників силових структур: нацгвардійці зі зброєю прочісують місцевість, а криміналісти і поліцейські з обстежують місцевість з металошукачами.

Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 01

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Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 02
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 03
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 04
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 05
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 06
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 07
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 08
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 09
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 10
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 11
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Партизан ищут?
  • Scorpman Y
    єто хорошо что с автоматами.. картинка для зебилов красивая)) а ведь мог ли бы на танках и с вертолетов бомбить!
  • Garry Grant
    Шоу уродов. Тьфу.
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