Школяр підпалив церкву в Одеській області, тому що його ображав син священника. ФОТО

Церкву загасили місцеві жителі. 12-річний хлопчик зізнався в підпалі, на його батьків складуть протокол.

Про це повідомили в Болградському райвідділі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася напередодні ввечері. Постраждалих немає, але храм тепер потребує ремонту.

"Поліцейські з'ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався в скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував", - розповіли в поліції.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що хлопчик вибрав об'єктом для помсти церкву, тому що його кривдник - син місцевого священника.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 194 (умисне нанесення шкоди майну). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. Але садити підлітка не збираються - йому лише 12. Замість цього на його батьків складуть протокол про невиконання обов'язків.

"Поліцейські встановлюють обставини події, зокрема - перевіряють інформацію про можливий булінг серед підлітків. У разі підтвердження цього факту буде дано правову оцінку діям кожного його учасника", - додали в поліції.