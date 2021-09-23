ФОПи і "євробляхери" пікетують Раду. У "Слузі народу" вважають мітинги проплаченими: "Хочуть заробити трохи грошенят на протестах". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Справа навіть не в темі, а в тому, які законопроєкти колеги погодилися винести на позачергову сесію. Вони вносять зміни в ті норми, яких вже немає, які ми виключили ще рік тому ... Наприклад, норма про кешбек, яку вони намагаються змінити, вже не діє. І таких норм доволі багато", - наголосив політик.
За словами Гетманцева, ці законопроєкти застаріли, і морально, і юридично.
"Це така гола, нічим не прикрита, політика тих шахраїв, які збурюють народ, виводять його на вулицю, щоб просто зайнятися своїм політичним майбутнім замість того, щоб зайнятися інтересами країни. І паралельно, звичайно, заробити трохи грошенят на протестах, тому що організатори цих протестів, які ми сьогодні бачимо на вулиці, це великі бізнесмени", - додав "слуга народу".
Зауважимо, що з ранку під будівлею Ради відбуваються акції протесту.
Зокрема, "SaveФОП" проводить акцію "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Також під Радою мітингують власники автомобілів з європейською реєстрацією, так званих євроблях. Вони вимагають доступного розмитнення для громадян.
Крім того, свою акцію "проти свавілля влади" проводить ОПЗЖ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ