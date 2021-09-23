Три схрони бойовиків виявлено на Донбасі. Серед вилученого - вибухівка і протитанкові міни, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила в районі операції Об'єднаних сил три схрони з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що зі схованок вилучено 1 кг пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками і майже 4000 набоїв різного калібру.

За оперативними даними, сховки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для здійснення диверсій на території регіону.

Один зі схронів був замаскований у покинутому гаражі в Лисичанську на Луганщині. У ньому серед іншого виявлено: 125 гранатометних пострілів різних модифікацій, 10 гранат РКГ-3 і Ф-1; понад 2,6 тис. патронів, в тому числі до великокаліберної зброї.





В іншій схованці, обладнаній поблизу насосної станції на в'їзді в місто, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.

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У Донецькій області в Маріуполі, в руслі річки Кальчик, правоохоронці виявили 3963 патрони різного калібру.

За матеріалами СБУ тривають невідкладні слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.