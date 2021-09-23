Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали банду, яка під виглядом водіїв служби таксі здійснювала кур'єрські доставки. Одержувачів замовлень звинувачували в торгівлі наркотиками і вимагали гроші. При цьому - представлялися працівниками поліції і погрожували кримінальною відповідальністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

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За даними відомства, працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про низку злочинів, які, зі слів потерпілих, скоїли співробітники поліції. Однак під час перевірки оперативники ДВБ встановили, що до скоєних правопорушень поліцейські не мають жодного відношення. Натомість викрили справжнє злочинне угруповання шахраїв.

Як зазначається, зібрав навколо себе спільників 28-річний мешканець Києва, уродженець Черкаської області. Він та ще шестеро жителів столиці і Київщини, віком від 25-ти до 33-х років, спланували та втілили в життя схему заволодіння грошима та цінним майном заради особистого збагачення.

"Схема полягала у наступному: організатор орендував два десятки автомобілів, влаштував своїх поплічників на власному автопарку у служби таксі, де, за його вказівкою, вони мали здійснювати лише кур’єрські доставки. Отримавши замовлення, учасники групи перевіряли вміст відправлень. Якщо у "посилці" знаходили наркотичні засоби чи психотропні речовини - відразу повідомляли "шефові" адресу, на яку слідували. Якщо наркотиків не знаходили, то підкидали їх у відправлення особисто.

На зазначеному місці таксист передавав замовлення адресату, до якого в цей час підходив організатор групи з іншими спільниками. Вони представлялись поліцейськими і звинувачували особу у збуті наркотиків. Силоміць садили до салону своєї автівки, одягали кайданки і не звільняли до тих пір, поки не отримували на зазначену банківську картку грошовий переказ.

Суми, які вимагали зловмисники, сягали 2 000 доларів США. Якщо погрози на потерпілого не діяли, фігуранти погрожували пістолетом та застосовували газовий балончик. Правоохоронці встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.

В даний час равоохранітелі встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.

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"Скарги, які надходили у служби таксі, не мали результатів. Організатор, обізнаний в сучасних технологіях мобільного зв'язку, давав чіткі вказівки своїм спільникам щодо дій, які унеможливлювали подальше відстеження його "таксистів"", - відзначили в поліції.

За зібраними матеріалами слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Отримавши ухвалу суду, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів угруповання.

Вилучено транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, радіостанції, пневматичні пістолети, які використовувались під час злочинів, а також марихуану.

На теперішній час організатору та усім його спільникам оголошено про підозру. Зловмисникам інкримінується самовільне присвоєння владних повноважень (ст.353), вимагання (ст.189), незаконне позбавлення волі людини ( ст.146), розбій (ст.187) та шахрайство (ст.190), скоєні у складі організованої групи (ч.3 ст.28) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання для обрання фігурантам запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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Фото: сайт полиции