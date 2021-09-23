Ремонт траси Т-25-27, яка веде до Ічнянського парку, майже завершений, - Служба автодоріг Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Ремонт траси Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня, яка веде до Ічнянськго національного природного парку на Чернігівщині, наближається до завершення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Чернігівській області.

Зараз на дорозі наноситься розмітка.

Всього в рамках президентської програми "Велике будівництво" повинні бути відновлені 45 кілометрів дороги Т-25-27 від Нового Бикова в Монастирище. Ремонт на об'єкті почався в жовтні минулого року.

"Дорога з'єднує дві регіональні траси Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин та Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці з національної Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Забезпечує рух транзитного транспорту, в тому числі великовагового вантажного. Дорога веде до об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дорога ремонтується вперше за 50 років з часу її побудови.

В ході ремонту підрядники підсилюють дорогу і роблять її більш витривалою до сучасних транспортних навантажень. Старий зношений шар дорожнього покриття знімається на 10 см, укладається нова жорсткіша основа з щебеневої суміші, укріпленої цементом товщиною 22 см. Зверху укладається два шари асфальтобетону: вирівнюючий - 12 см, верхній - 5 см.

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У той же час, узбіччя будуть укріплені на ширину 1 м. Також буде проводитися розчищення і ремонт водопропускних труб, оновлення мостів. Були зроблені заїзні кишені і зупинки для транспорту, встановлено нові автопавільйони. Встановлюються нові дорожні знаки, бар'єрну огорожу, напрямні пристрої, влаштовано штучне освітлення в населених пунктах.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому році в рамках "Великої будівництва" ремонт охопить 4500 км державних доріг, а також 2000 км місцевих.





