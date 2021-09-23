Потерпілого дістали з багажника: СБУ ліквідувала банду, яка викрадала жителів і гостей міста Южне на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання чотирьох учасників злочинного угруповання в Одеській області. Учасники банди залякували, тероризували і викрадали жителів і гостей міста Південне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу", - йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого мешканця. Через погрози вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку, ринкова вартість якої становить близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу.

Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури.

Наразі слідством встановлюються інші факти вимагання "боргів".

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Фото: сайт СБУ