Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак. ФОТОрепортаж

Цивільний літак, на борту якого перебуває близько 100 евакуйованих громадян, вилетів з аеропорту міста Кабул (Афганістан). До Києва він прибуде впродовж 24 годин.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що переговори про евакуацію тривали кілька днів. У них брали активну участь представники Пакистану, Туреччини, Катару й Афганістану.

"Вкотре Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Є перші ознаки переміщення Аль-Каїди в Афганістан. І це лише початок, - ЦРУ

У ГУР зазначили, що українські спецпризначенці показали високий професіоналізм і ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників. "Успішні дії представників ГУР Міністерства оборони України вивели нашу країну в десятку країн, що мають найвищий результат щодо евакуації цивільних осіб з Афганістану", - наголошується в повідомленні.









