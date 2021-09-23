Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що переговори про евакуацію тривали кілька днів. У них брали активну участь представники Пакистану, Туреччини, Катару й Афганістану.
"Вкотре Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - сказано в повідомленні.
У ГУР зазначили, що українські спецпризначенці показали високий професіоналізм і ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників. "Успішні дії представників ГУР Міністерства оборони України вивели нашу країну в десятку країн, що мають найвищий результат щодо евакуації цивільних осіб з Афганістану", - наголошується в повідомленні.