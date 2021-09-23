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Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 23 вересня, відбулося чергове засідання Верховної Ради.

Сьогоднішнє засідання Ради почалося з перерви для переговорів щодо законопроєкту про олігархів. Фракції домовилися про процедуру розгляду законопроєкту: планувалося, що це займе кілька годин. Однак "Слуги народу" вирішили не розглядати правки, пояснивши це тим, що у них "терпець увірвався".

У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну Ради і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту.

Але депутати інших фракцій не погодилися усунути Стефанчука. Постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію продовжилося під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Незабаром Рада прийняла закон про олігархів.

Крім цього, парламент призначив "слугу народу" Іонушаса головою правоохоронного комітету Ради.

Тим часом, під будівлею ВР протестували ФОПи і "євробляхери". На мітингу сталася бійка. Правоохоронці відтіснили активістів SaveФОП.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 01

Незважаючи на "гарячу" атмосферу в сесійній залі, "слуги народу" захоплені своїми гаджетами.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 02
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 03

"Слуги народу" аплодисментами вітають рішення про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 04

Щасливий "слуга народу" Микола Тищенко у вишиванці.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 05

Петро Порошенко та Артур Герасимов (обоє "ЄС") щось пояснюють "слугам народу" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією.


Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 06

Переговорити з Арахамією прийшов і Вадим Рабінович ("ОПЗЖ").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 07

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк емоційно пояснює першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку, який вів сьогоднішнє засідання Ради, свою позицію щодо розгляду законопроєкту про олігархів. За дискусією спостерігає Артур Герасимов ("ЄС").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 08

"ОПЗЖ" просить слово.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 09

"Слуга народу" Денис Герман тримає на своєму робочому місці напис "Змінити світ на краще".

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 10
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 11

Дискусія біля президії Ради: Вадим Рабінович, Артур Герасимов, Давид Арахамія, Данило Гетманцев ("СН").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 12

Розмова Вадима Рабіновича і Ярослава Железняка.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 13

Артур Герасимов озвучує головуючому на засіданні Руслану Стефанчуку свою позицію щодо того, що відбувається на засіданні.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 14

Депутати блокують трибуну Верховної Ради.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 15
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 16

Розмова Юлії Тимошенко ("Батьківщина") і Петра Порошенка ("ЄС").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 17

"Слуга народу" Микола Тищенко каже щось на вухо першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 18

Стефанчук розмовляє по телефону в розпал блокування трибуни Ради.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 19

До боротьби за трибуну Ради підключився "слуга народу" Василь Вірастюк. Шлях йому перегородила Вікторія Сюмар ("ЄС").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 20

Порошенко і Вірастюк.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 21

"Слуги народу" дістали смартфони в очікуванні того, як далі розгортатимуться події.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 22

Нарада опозиційних фракцій: Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ярослав Железняк, Сергій Соболєв ("Батьківщина").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 23

Порошенко і Тимошенко продовжують дискусію.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 24

Стефанчук повідомляє про надходження заяви з вимогою відсторонити його від проведення засідання Ради.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 25
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 26

Стефанчук бере самовідвід на час розгляду питання про його відсторонення.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 27

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія має приголомшений вигляд.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 28

Віцеспікер Олена Кондратюк розмовляє з Давидом Арахамією і Русланом Стефанчуком.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 29

Нардеп "ЄС" Микола Княжицький каже Федору Веніславському ("СН"), який представляє законопроєкт про олігархів, що обурений відмовою надати слово авторам поправок.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 30

Нардепи "ЄС" Микола Княжицький та Ірина Геращенко під час того, як колеги натискають кнопки, скандують біля президії Ради: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!" і вимагають розглянути їхні поправки до законопроєкту про олігархів.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 31
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 32

Скандування "Лукашенко!" і порівняння того, що відбувається в Раді з авторитарним режимом у Білорусі розсмішило головуючого на засіданні Руслана Стефанчука.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 33

Геращенко тримає плакат з написом "Лука".

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Виктор Ле
    Их будут судить? Зеленое дерьмо.
  • jklpqrs
    В Украине - узурпация власти уровня 20-30-х годов прошлого столетия. Такой концентрации власти в одних руках не было со времен Гитлера и Сталина. Напоминаю цену вопроса: как минимум 15 миллионов убитых и отправленных в Сибирь, каннибализм. Народу от этого лучше не стало. И еще, самое неприятное: узурпация власти - это 100% революция с развалом страны. Так работает история. Так всегда было и так всегда будет.
  • Дяди Васи Ученик
    Iпало у стефанчука, що срака юзiка з сивохою разом! Типаж, його мать!
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