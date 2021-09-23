Українські полярники сфотографувалися в заметах у літньому одязі. ФОТО
Фото полярників у шортах і шльопанцях серед снігів опублікував Національний антарктичний науковий центр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У неділю, 26 вересня 2021 року в Києві вже традиційно відбудеться Кліматичний марш - акція, покликана нагадати про одну з найбільших загроз для людства: зміни клімату та пов'язані з цим природні катаклізми", - сказано в повідомленні.
У Національному антарктичному центрі зазначили, що за останні 50 років середня температура на континенті зросла на +3 С⁰ - це приблизно як різниця клімату між Україною і Скандинавією.
"Наші полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський", чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали Кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих. Для фото вони обрали літній одяг, щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми", - сказано в повідомленні.