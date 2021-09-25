Поліцейські Дніпра вшанували пам'ять загиблих 5 років тому Артема Кутушева та Ольги Макаренко. ФОТОрепортаж

Поліцейські Дніпра згадали своїх товаришів Артема Кутушева та Ольгу Макаренко, які загинули 5 років тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

"Ми пам'ятаємо! Пам'ятаємо невимовний біль і смуток 25 вересня 2016. Їхнє відлуння щорічно нагадує про себе в цей осінній день, нагадує про перші втрати в наших лавах. Артем Кутушев та Ольга Макаренко загинули від руки вбивці під час виконання службових обов'язків", - ідеться в повідомленні.

У Нацполіції наголосили: "Сьогодні вже минуло 5 років із того трагічного для всієї патрульної поліції України дня. Сьогодні вбивця Артема та Олі за ґратами. Там він проведе решту свого життя. Але, на жаль, це не поверне нам наших колег і друзів, батькам - сина і дочку, дітям - тата і маму".

"Як і щороку ми збираємося в цей день на місці, де загинули Артем та Оля, покладаємо квіти, шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання і схиляємо голови перед їхньою честю і гідністю, з якою вони виконали свій обов'язок поліцейського. Честь!", - резюмується в повідомленні.















