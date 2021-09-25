Останки трьох воїнів УПА перепоховали з військовими почестями на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині відбулося урочисте перепоховання трьох воїнів Української Повстанської Армії. Чин поховання очолив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у співслужінні з численними духовенством Православної Церкви України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач Фейсбука Павел Подобед.

Він зазначив: "Останки українських воїнів були знайдені в 2020 році фахівцями Меморіально-пошукового центру "Доля" за ініціативою і на кошти Українського інституту національної пам'яті. Троє солдатів лежали в двох могилах у лісі біля с. Великі Загайці Кременецького району Тернопільської області".

"Один із них - Марк Фук, є уродженцем села Темногайці. Особи двох інших встановити не вдалося, проте за результатами антропологічної експертизи було встановлено, що вони є родичами, можливо, братами. Після ексгумації останків, за результатами консультацій із краєзнавцями та громадськістю, було прийнято рішення про їх перепоховання на кладовищі в с. Великі Загайці", - розповідає директор Меморіально-пошукового центру "Доля" Святослав Шеремета.

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Церемонія перепоховання відбулася за участі почесної варти Збройних Сил України, керівництва Тернопільської обласної ради на чолі з Михайлом Головком, Кременецької райдержадміністрації, і Великодеркальскої ОТГ.

Почесну варту несли члени клубу військово-історичної реконструкції "Повстанець".

"Місця можливих поховань наших воїнів були виявлені краєзнавцями з громадської організації "Меморіал Південна Волинь". Фахівцями "Долі" були проведені пошукові земляні роботи з встановлення меж поховань ям. Згодом була проведена ексгумація останків. На перепохованні були присутні не тільки чиновники, депутати місцевих рад, жителі довколишніх сіл. Важливо, що над могилою воїнів УПА останній залп дали воїни 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України. Поруч похований солдат 24-ї ОМБр Роман Мусій (1969 - 2014 року). Сьогодні Українська Держава віддала останню шану своїм героям", - резюмував представник Українського інституту національної пам'яті Владислав Куценко.

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