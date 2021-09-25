"Слуга народу" з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів. ФОТОрепортаж

Депутатка міської ради Дніпра, представниця фракції "Слуга народу" Світлана Бедлецька двічі отримувала соціальну допомогу з бюджету, але при цьому змогла придбати елітний автомобіль Mercedes GL-300 вартістю понад мільйон гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання 49000.com.ua, наводячи дані, які депутатка зазначила у своїй декларації про майно і доходи.





Як зазначається, депутатка Бедлецька отримала допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас офіційний дохід "слуги народу" з підприємницької діяльності становить 941 тисячу гривень. Ще майже два мільйони Бедлецька отримала від продажу своєї частки в приватному підприємстві "Дніпромет". Це дозволило їй також купити кілька човнів і сапбордів, щоб влаштувати акцію з безкоштовним катанням.

Зазначимо, що один каяк коштує 16-20 тисяч гривень, а сапборд трохи більше - 10 тисяч.







Ба більше, вона позичала своїм знайомим значні кошти - 800 тисяч гривень, 5 мільйонів.

Варто зазначити, що це не єдина розбіжність у діяльності Світлани Бедлецької. Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці вона публічно критикує яхт-клуб "Січ". Водночас через директора підприємства "Дніпромет" Бедлецька пов'язана із В'ячеславом Дідиком, засновником і власником "Січі".







На останній сесії міськради Дніпра Світлана Бедлецька нарікала на поганий стан парку Глоби. Однак, як зазначає видання, занепав парк після того, як там директором була Світлана Кравченко, ексменеджерка ринку "Озерка". А "слуга народу" Бедлецька була юристом "Озерки".