П'яний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм. ФОТОрепортаж

На Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці водій мікроавтобуса, перебуваючи в нетверезому стані, скоїв наїзд на поліцейський автомобіль, унаслідок чого чотири людини зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"На Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. Під час складання адміністративних матеріалів, водій автомобіля Ford Transit, який почав маневр перестроювання з середньої смуги в крайню праву смугу, скоїв наїзд на службовий автомобіль Toyota, який від удару в’їхав у зупинене авто Skoda", - повідомляють у поліції.

Внаслідок зіткнення чотири учасники ДТП зазнали травм.

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Одного із правоохоронців госпіталізували до медичного закладу з переломом ноги, а інших учасників після огляду лікарів відпустили додому.

Правоохоронці провели освідування водія автомобіля Ford на приладі "Драгер", який показав 1.16 проміле алкоголю.

Чоловіка 1992 року народження затримали, йому готують повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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