Унаслідок пожежі в хостелі Києва загинула людина. ФОТО

Унаслідок пожежі в хостелі в Святошинському районі столиці загинула людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Київ.

Повідомлення про пожежу у Святошинському районі столиці надійшло 26 вересня о 3:00.

"Після прибуття на місце події першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розташованій на 3 поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел", - зазначено в пості.

На місці події працювало 7 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві

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У ДСНС зазначили, що о 3:31 пожежу було локалізовано та о 3:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.

Було встановлено, що попередньо в кімнаті перебували три людини, на момент прибуття пожежних одна з них вистрибнула з вікна 3-го поверху і зазнала травм, попередньо - перелом ключиці, інша особа вибігла сходами на вулицю, а третього дорослого чоловіка було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі.

Постраждалий чоловік, який зазнав травм від падіння з висоти, був госпіталізований.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 рятувальників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м. Київ.

Причина пожежі встановлюється.

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