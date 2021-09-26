За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО
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Трьох порушників, які без необхідних документів планували потрапити на територію ЄС, затримав учора на Львівщині наряд відділу "Краковець".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетину державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП) визначить суд.
Раніше цього затримання прикордонники "Краковця" зупинили ще трьох громадян Туреччини, які разом із громадянином Азербайджану намагалися нелегально потрапити до ЄС через український кордон.