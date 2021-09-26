Десятки туристів евакуювали з гірського району Грузії, відрізаного від світу зсувами. ФОТО

У Грузії евакуйовують повітрям туристів і місцевих жителів з високогірного району Тушетії після того, як єдиний шлях, що з'єднує цей район з рештою країни, довелося закрити через зсуви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Після сильних злив в гірських річках піднялася вода і почалися зсуви. На дорозі Пшавелі-Абано-Омало були серйозно пошкоджені відразу три ділянки. Евакуацію почали ще 25 вересня.

В Управлінні надзвичайних ситуацій повідомили, що іноземних і грузинських туристів вивезли вертольотами прикордонної поліції, для цього здійснили кілька вильотів.

26 вересня повідомили про евакуацію ще пів сотні людей, їх перевезли до аеропорту Телаві.

"Здійснено один рейс, перевезли 50 осіб. Буде здійснено ще два вильоти. Жителів (району) і туристів звозять на автомобілях в село Омало, звідти їх забирають вертольотом", - повідомив губернатор Кахетії Іраклій Шіошвілі.

Також повідомляють, що в кількох селах Потійського і Хобського муніципалітету на заході країни пройшов смерч, понад десяток житлових будинків залишилися без дахів. Постраждалим сім'ям пообіцяли допомогу.

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