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"Реве та стогне клімат України", - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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26 вересня на Михайлівській площі в Києві стартував Кліматичний марш! Його учасники висунули низку вимог до української влади і пройшли маршем до Верховної Ради, де вручили свої вимоги чиновникам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Як зазначили організатори акції, кліматична криза - реальність, з якою доводиться стикатися не лише майбутнім поколінням. Ми відчуваємо її наслідки вже зараз. Жахливі повені в Європі, Китаї, Індії. Лісові пожежі, викликані аномально спекотною погодою, в Канаді, Туреччині, Чорногорії. Десятки тисяч людей постраждали, сотні загинули.

За їхніми словами, Україна теж не відстає: у Запорізькій області фіксують смерчі, Одесу заливають повені, пилова хмара із Сахари накриває всю країну, липень у столиці щоразу б'є температурні рекорди.

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Активісти зазначили, що вийшли на вулиці Києва, щоб вкотре нагадати чиновникам про найбільшу загрозу для людства - зміну клімату та природні катаклізми, пов'язані з ним.

Серед вимог учасників - відмова від брудної енергетики і промисловості, розвиток зеленої економіки, витрачання податків на реальні дії влади щодо недопущення зміни клімату. Крім того, активісти вимагали збільшити фінансування в Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.

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Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 01
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 02
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 03
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 04
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 05
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 06
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 07
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 08
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 09
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 10

Фото, відео - Олег Богачук

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    такое впечатление что гей-параду выдали другие транспаранты... ))))
    или это за деньги ходят одни и те же? ))))
  • Green sheet
    Заметили, что на плакатах куча бреда понаписано вместо дельных советов типо запрета вывоза леса с Украины?
  • дмитрий иванов 527db324
    Только хотел спросить : а лгбт-братва где? Но тут же увидел в стройных рядах соответствующие флажки и успокоился : они на месте. На митинги как на работу ходят. Смотрю в Киеве очень много людей, которым заняться нечем и много свободного времени и энергии. Волонтёрам на фронте не хотят помочь или по Киеву гэцать прикольнее?
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