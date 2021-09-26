"Реве та стогне клімат України", - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 вересня на Михайлівській площі в Києві стартував Кліматичний марш! Його учасники висунули низку вимог до української влади і пройшли маршем до Верховної Ради, де вручили свої вимоги чиновникам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Як зазначили організатори акції, кліматична криза - реальність, з якою доводиться стикатися не лише майбутнім поколінням. Ми відчуваємо її наслідки вже зараз. Жахливі повені в Європі, Китаї, Індії. Лісові пожежі, викликані аномально спекотною погодою, в Канаді, Туреччині, Чорногорії. Десятки тисяч людей постраждали, сотні загинули.

За їхніми словами, Україна теж не відстає: у Запорізькій області фіксують смерчі, Одесу заливають повені, пилова хмара із Сахари накриває всю країну, липень у столиці щоразу б'є температурні рекорди.

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Активісти зазначили, що вийшли на вулиці Києва, щоб вкотре нагадати чиновникам про найбільшу загрозу для людства - зміну клімату та природні катаклізми, пов'язані з ним.

Серед вимог учасників - відмова від брудної енергетики і промисловості, розвиток зеленої економіки, витрачання податків на реальні дії влади щодо недопущення зміни клімату. Крім того, активісти вимагали збільшити фінансування в Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.

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Фото, відео - Олег Богачук