Близькі змогли поховати білоруського активіста Шишова: тіло видали через 55 днів після загибелі. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал БДУ.
"Сьогодні, 26 вересня 2021 року, на 55-й день після вбивства відбувся похорон глави БДУ Віталія Шишова. Були присутні тільки близькі, це було спільним рішенням. Дякуємо всім присутнім на церемонії і всім, хто прийде вшанувати пам'ять Віталія на Майдан. Нагадуємо, що наступної неділі планується відкрита поминальна служба по Віталію", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що білоруси вийшли сьогодні на Майдан, щоб вшанувати пам'ять Віталія Шишова.
"Його тіло тільки сьогодні видали для поховання. Чекаємо докладного звіту перед громадськістю після такої тривалої експертизи", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіції заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією телеграм-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.