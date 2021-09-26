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Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція. ФОТО

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Поблизу селища Козацьке Каховського району зіткнулися три автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої ночі близько опівночі на автодорозі Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ поблизу смт Козацьке Каховського району. Унаслідок зіткнення трьох автомобілів дві людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Слідчі з'ясували, що 41-річний водій на Mercedes-Benz їхав із Нової Каховки. Перед поворотом на Козацьке він пішов на обгін ВАЗ-2107, зачепив його і виїхав на зустрічну смугу. Там Mercedes-Benz зіткнувся із вантажівкою MAN. Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події.

Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція 01
Дві людини загинули в потрійній ДТП на Херсонщині, - поліція 02

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Топ коментарі

  • Павел Стрембовский
    Кто вам сказал что там такой маленький поток машин? С ГЭС до развилки у Шиловой Балки на Херсон и Берислав, всегда немалый поток машин. Другой вопрос что там узкая дорога, ограниченная видимость, с крутыми поворотами, с подьемами и спусками. Там и разгонятся то негде, да и рискованно. И бьются там машины довольно часто...
  • Олег Кравцов 750452e7
    Может, на это и был расчет? Не ожидали, что дорога будет занята. Тройное ДТП. Представим, что двое гонялись на пустой дороге, "по которой 10 машин в день проезжает. А там грузовик....

    Пусть полиция разбирается.
  • Огусто
    Усі ринулись їздити по Мелітопольській. От по ній їхати просто жесть; з десяти корпусів, сім вантажні фури-зерновізники. Бо через Дар'ївку трясе дюже.
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