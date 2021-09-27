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Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини. ФОТО

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Харківські правоохоронці розслідують обставини загибелі мотоцикліста, який зіткнувся з двома легковими автомобілями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації Національної поліції Харківської області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 вересня близько 19:30 на проспекті Тракторобудівників. На автодорозі сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобілів Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia і мотоцикла GEON", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік загинув на місці події від травм. Зараз встановлюється особа загиблого.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Всі обставини аварії встановлюються.

Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини 01
Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини 02

Топ коментарі

  • irenka ko
    Мотоциклісти - це потенціальні самогубці. Сьогодні двох таких бачила, які на червоне світло н«на козочкє» проїхали. Цікаво, як довго вони будуть жити?
  • Дмитрий Шкицкий
    Каждый автолюбитель подтвердит, что "мотоциклисты-это люди, которые решили покончить жизнь самоубийством, но почему-то, с#ка, под колёсами именно моего автомобиля"
  • Игорь Билык
    Мотоцикл создан или для экстремальной поездочки на гоночной изолированной трассе или для стран мопедников аля Вьетнам, где они основной вид транспорта и быть сбитым машиной там трудновато. У нас же это самоубийство, особенно для любителей вкрутить ручку на полную.
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