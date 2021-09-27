"Порпалася в сумочці": у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Столичному шосе в Києві Range Rover злетів з крутого повороту на зелену зону і врізався в гору шин. Після чого автомобіль зніс огорожу парковки, зачепив дві припарковані машини і перекинувся на дах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

Повідомляється, що і водійка, і пасажирка дістали травми, але їхати в лікарню відмовлялися. Медик розповів, що від жінок сильно пахло алкоголем.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Пасажирка Range Rover розповіла, що її подруга відволіклася від дороги, тому що шукала щось у сумочці. Також вона не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь водійка позашляховика.

Також дивіться: Мотоцикліст загинув, зіткнувшись із двома легковими автомобілями, - поліція Харківщини. ФОТО

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини ДТП. Водійку Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп'яніння.









Фото: Магнолія ТВ