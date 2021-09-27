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"Порпалася в сумочці": у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Столичному шосе в Києві Range Rover злетів з крутого повороту на зелену зону і врізався в гору шин. Після чого автомобіль зніс огорожу парковки, зачепив дві припарковані машини і перекинувся на дах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ".

Повідомляється, що і водійка, і пасажирка дістали травми, але їхати в лікарню відмовлялися. Медик розповів, що від жінок сильно пахло алкоголем.

Пасажирка Range Rover розповіла, що її подруга відволіклася від дороги, тому що шукала щось у сумочці. Також вона не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь водійка позашляховика.

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Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 01

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини ДТП. Водійку Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп'яніння.

Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 02
Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 03
Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 04
Порпалася в сумочці: у Києві Range Rover врізався в гору шин, влетів на парковку і перекинувся на дах 05
Фото: Магнолія ТВ

Топ коментарі

  • iMedvedeff
  • Константин Гладкий dcb74f43
    а битому американцу продолжало нефартить...
  • Паравоз
    Помаду то нашла?
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