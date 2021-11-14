Україна отримала від США ще 80 тис. кг боєприпасів, - посольство. ФОТО
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Україна 14 листопада отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США в Україні.
"Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України. З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів", - йдеться у повідомленні.