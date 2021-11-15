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Російські військові навчання швидко знищують природу окупованого Криму, - еколог Василюк. ФОТО

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Регулярні навчання російських військових в окупованому Криму знищують природу півострова.

Про це заявив еколог громадської організації "Українська природоохоронна група" (UNCG) Олексій Василюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крым.Реалии".

Особливо, за його словами, страждають території поблизу кримського полігону "Опук" на Керченському півострові та мису Чауда неподалік Феодосії.

"На Керченському півострові це майже повністю втрачена на цей момент рослинність внаслідок забруднення продуктами вибуху", - сказав Василюк.

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Еколог розповів, що будь-який постріл, чи то зі стрілецької зброї, чи то із системи залпового вогню, викликає хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього живого довкола.

"Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів більша частина сірки. Контакт із росою, туманом, рослинністю, і все це перетворюється на сірчану кислоту, рослинність вигоряє", — пояснив Василюк.

Журналісти разом із екологом порівняли за допомогою Google Earth Pro територію над озером Узунларське, де розташований полігон, на карті у 2014 та 2019 роках. На знімках можна побачити, як ці землі вкрилися воронками та кратерами.

Російські військові навчання швидко знищують природу окупованого Криму, - еколог Василюк 01

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Топ коментарі

  • Yevgeniy Lysenko 46fb06fc
    ****** не становятся, ****** рождаются

  • Frol Fedoroff
    "Беженцы" в Белоруссии оказались умнее крысчан Приехали из знойной Азии почти на Расею, но умирать хотят в бездуховной Гейропе. А крысчан, которые жили при Украине как у Бога за пазухой, "обули" как последних лохов . Единственно, что жалко, это природу нашего Украинского Крыма. И пусть сбудется мечта манкуртов - сдохнуть на Расеи
  • Иван Иван 31509c93
    ну так за что боролись. из курорта в военную базу
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