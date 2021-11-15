Російські військові навчання швидко знищують природу окупованого Криму, - еколог Василюк. ФОТО

Регулярні навчання російських військових в окупованому Криму знищують природу півострова.

Про це заявив еколог громадської організації "Українська природоохоронна група" (UNCG) Олексій Василюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крым.Реалии".

Особливо, за його словами, страждають території поблизу кримського полігону "Опук" на Керченському півострові та мису Чауда неподалік Феодосії.

"На Керченському півострові це майже повністю втрачена на цей момент рослинність внаслідок забруднення продуктами вибуху", - сказав Василюк.

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Еколог розповів, що будь-який постріл, чи то зі стрілецької зброї, чи то із системи залпового вогню, викликає хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього живого довкола.

"Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів більша частина сірки. Контакт із росою, туманом, рослинністю, і все це перетворюється на сірчану кислоту, рослинність вигоряє", — пояснив Василюк.

Журналісти разом із екологом порівняли за допомогою Google Earth Pro територію над озером Узунларське, де розташований полігон, на карті у 2014 та 2019 роках. На знімках можна побачити, як ці землі вкрилися воронками та кратерами.

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